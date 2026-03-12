Diputados devolvieron al Ejecutivo el proyecto de Emergencia económica para su revisión

La Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió por unanimidad remitir nuevamente al Poder Ejecutivo provincial el proyecto de ley de Emergencia económica que se encontraba en tratamiento legislativo. La decisión se tomó en medio del debate parlamentario y de un clima de tensión durante la sesión.

El planteo fue consensuado por la totalidad de los legisladores presentes en el recinto, quienes coincidieron en remitir nuevamente la propuesta al Ejecutivo para que sea revisada antes de continuar con su tratamiento parlamentario.

La iniciativa había sido presentada con el objetivo de declarar la emergencia económica, financiera y administrativa en el ámbito del sector público provincial, en el contexto de la situación fiscal que atraviesa Santa Cruz.