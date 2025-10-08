Diputados designaron a los dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Los doctores Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega asumirán como vocales del TSJ, tras la ampliación de 5 a 9 miembros del máximo órgano judicial.

En el marco de una sesión extraordinaria que se llevó a cabo hoy a las 07 horas, los legisladores trataron las notas Gob. 027/25 y 029/25 y finalmente designaron a los doctores Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega -propuestos mediante ternas elevadas por el Poder Ejecutivo Provincial- como flamantes vocales del TSJ. De esta manera, se termina de conformar el máximo órgano judicial, tras la ampliación de 5 a 9 miembros.