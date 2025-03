Diputados de Unión por la Patria repudian la demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz

Este martes, tan solo un día después de un nuevo aniversario del sangriento golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, el gobierno de Javier Milei demolió un monumento a Osvaldo Bayer, historiador, periodista y autor de La Patagonia Rebelde, que estaba ubicado en el ingreso a nuestra capital.

En la administración ultraderechista, el pésimo estado de las rutas ante el abandono de la obra pública, como los cráteres en las rutas nacionales que pasan por Santa Cruz o la reparación del Puente de acceso a Piedra Buena, no es parte de la agenda de Vialidad Nacional.

En su lugar, el organismo encargado de la construcción y el mantenimiento de los caminos a nivel nacional es utilizado para la “batalla cultural” que lleva adelante el gobierno nacional.Desde el Bloque de Diputadas y Diputados de Unión por la Patria calificamos este accionar como un atropello a los Derechos Humanos y fundamentalmente un atropello a la historia de Santa Cruz, de nuestra tierra.

Esto no es más que otra provocación de Milei en el marco de un nuevo aniversario del último golpe de Estado.El Gobierno Nacional intenta borrar la Memoria del pueblo argentino, pero no nos han vencido, seguimos firmes en nuestras convicciones y seguiremos dando esta batalla cultural porque no podrán borrar esta lucha a la Memoria de 1.500 obreros fusilados.