Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado sin el polémico artículo 44

Con 135 votos afirmativos, el oficialismo logró avanzar con la modernización laboral, aunque debió eliminar el artículo que reducía licencias por accidentes y enfermedades. La iniciativa deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que ya contaba con media sanción del Senado. Sin embargo, el texto fue modificado tras la eliminación del artículo 44 —que reducía los plazos y montos de las licencias pagas por accidentes y enfermedades no laborales—, por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. El objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.

El proyecto fue aprobado en general con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. El oficialismo contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y diversos bloques provinciales. En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros espacios. Antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presenció la sesión desde un palco junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El rol de los gobernadores y la disputa por el quórum

La sesión estuvo marcada por una fuerte tensión política en torno al quórum. El oficialismo logró reunir 130 diputados presentes —uno más del mínimo requerido— gracias al acompañamiento de legisladores alineados con distintos gobernadores provinciales, incluidos mandatarios peronistas. Desde Unión por la Patria cuestionaron esa estrategia y denunciaron que dar quórum implicaba facilitar la aprobación del proyecto.

Durante el debate, legisladores opositores como Máximo Kirchner y Juan Grabois criticaron con dureza a los diputados que habilitaron la sesión pero luego votaron en contra. También el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, sostuvo que la iniciativa “pone toda la carga negativa en el trabajador” y adelantó que el peronismo la derogaría si vuelve al poder.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una herramienta para reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. El radical Diógenes González argumentó que las Pymes generan el 70% del empleo privado y necesitan un marco que facilite su competitividad. En la misma línea, el libertario Lisandro Almirón afirmó que sin generación de empleo no puede haber verdadera protección laboral.

Los cambios introducidos

La principal modificación fue la eliminación total del artículo 44, que establecía una reducción en los salarios percibidos durante licencias por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo y acotaba los plazos de cobertura. El punto había generado controversia pública y resistencia en bloques aliados.

Entre los ejes centrales de la reforma se destacan:

Prioridad de convenios colectivos por empresa o región por sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones.

Posibilidad de fraccionar vacaciones.

Cambios en el cálculo y modalidad de pago de indemnizaciones por despido.

Implementación del banco de horas.

Regulación específica para trabajadores de plataformas como repartidores independientes.

Nuevas reglas para el derecho a huelga y ampliación de servicios esenciales.

Régimen de blanqueo laboral y reducción de cargas para fomentar la formalización.

La sesión también registró momentos de tensión cerca de las 22, cuando la oposición intentó enviar el proyecto nuevamente a comisión ante la ausencia momentánea de diputados oficialistas en el recinto. Finalmente, la votación se concretó tras recomponerse el quórum y el texto fue aprobado en general.

Ahora, la iniciativa volverá al Senado para su tratamiento final.