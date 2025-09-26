Diputados aprobaron la ley impulsada por el Gobierno Provincial que incrementa el porcentaje de mano de obra santacruceña

La iniciativa presentada por los diputados del bloque oficialista Por Santa Cruz se traduce en más trabajo para los santacruceños, del gobernador Claudio Vidal.

Presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón y con la presencia de 23 diputados (Daniel Peralta ausente con justificación) esta tarde se realizó la 12° sesión ordinaria en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

En este contexto, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto de Ley N°503/25 presentado por los diputados del bloque oficialista Por Santa Cruz -por iniciativa del gobernador Claudio Vidal- que aumenta al 90% el porcentaje mínimo de contratación de mano de obra local por parte de las empresas operadoras de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, exploración y explotación minera y pesqueras, radicadas en la provincia de Santa Cruz.

Ante la presencia de autoridades del Ejecutivo Provincial y trabajadores, los presentes celebraron la modificación del Artículo 3 de la Ley Provincial N° 3141 (popularmente conocida como ley 70/30) que tiene como finalidad potenciar el trabajo local y asegurar que las oportunidades laborales generadas por la actividad productiva en Santa Cruz beneficien, de manera prioritaria, a los habitantes que residen de forma efectiva y permanente en nuestra provincia.

Vale destacar que en los fundamentos de la ley se menciona que “la provincia cuenta con una mano de obra capacitada, experimentada y comprometida, que merece ser considerada como primera opción a la hora de cubrir puestos laborales en las empresas que desarrollan sus actividades dentro de la jurisdicción santacruceña”.

“Muchas veces se ha observado la contratación de personal proveniente de otras provincias, lo cual afecta directamente las posibilidades de empleo de quienes habitan y sostienen el crecimiento de las comunidades locales. Por ende, el aumento del porcentaje de contratación local al noventa por 90% representa una política concreta de defensa del trabajo santacruceño, promoviendo el arraigo, la inclusión laboral y el fortalecimiento del tejido social y económico de nuestra provincia”, argumenta la iniciativa.

De este modo, el Gobierno Provincial continúa avanzando con políticas claras con eje en la producción, el desarrollo y el empleo genuino, en beneficio de todos los santacruceños.