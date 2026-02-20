Diputados aprobaron la Emergencia Comercial en Santa Cruz y aceptaron la renuncia de Luxen y Españón

Durante la sesión convocada por el bloque oficialista Por Santa Cruz, se declaró la Emergencia Comercial hasta fin de año en toda la provincia a fin de brindar beneficios que alivien al sector privado.

Presidida por el vicepresidente primero Javier Jara y con la asistencia de la totalidad de los diputados (de forma presencial y virtual) hoy se llevó adelante la 7° Sesión Extraordinaria que fue convocada por el bloque Por Santa Cruz, en la cual se aprobó la declaración de la Emergencia Comercial en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este contexto, los legisladores agradecieron la presencia de los representantes del sector comercial privado que brindaron su opinión acerca de esta iniciativa del Ejecutivo Provincial propuesta a través del presidente del bloque Por Santa Cruz, diputado Santiago Aberastain, que busca brindar alivio a los pequeños y medianos comerciantes con herramientas y beneficios fiscales a fin de mitigar los efectos de la crisis económica que afecta al sector privado.

Vale destacar que la sanción de la Ley contempla la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales, la aplicación de planes de regularización de deudas por parte de los órganos de recaudación provincial, la implementación de beneficios tales como líneas de crédito a tasa diferenciada y exenciones de vencimientos en la presentación y pago de declaraciones juradas de tributos, y la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de diferentes sectores, entre otros puntos.

Por último, los legisladores tomaron conocimiento de las renuncias presentadas por los diputados provinciales, Pedro Luxen y Fernando Españón, quedando vacantes ambas bancas hasta tanto asuman sus reemplazos.