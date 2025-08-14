Diputado Carlos Godoy: "Con esta SAU ya no es necesario tener ni Ministerios”

Así lo indicó el Diputado de Río Turbio Carlos Godoy quien presentó un proyecto de ley pidiendo la derogación de la Ley 3.877 que creó la SAU “Santa Cruz Puede”

El diputado por Río Turbio, Carlos Godoy, presentó un proyecto de ley que tomará estado parlamentario en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados, solicitando la derogación de la Ley 3.877 que dio origen a la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) “Santa Cruz Puede”.

El legislador cuestionó que esta empresa, creada para desarrollar actividades de naturaleza estatal, como concesionar, administrar o adjudicar servicios, licencias y recursos estratégicos, funciona bajo un esquema propio de una empresa privada, generando límites difusos y posibles superposiciones con las funciones que ya cumplen ministerios y organismos del Estado provincial.

“El Estado debe garantizar oportunidades para todos y proteger nuestros recursos naturales con una mirada sostenible y ecológica, no delegar funciones en una empresa que, por su reglamentación, puede operar como un privado con acceso a información estratégica. Con esta SAU ya no es necesario tener ni ministerios”, afirmó el legislador.

El diputado señaló que el objeto social de la SAU es prácticamente ilimitado, lo que le otorga la capacidad de intervenir en todas las actividades de la matriz productiva de Santa Cruz, abarcando áreas que ya son competencia de organismos estatales. Asimismo, advirtió que la empresa dispone de información privilegiada y que la contratación de sus servicios podría convertirse en un requisito implícito para la aprobación de determinados proyectos, abriendo la puerta a prácticas de favoritismo u oportunismo.

“Los ministerios deben ser quienes gestionen la matriz productiva, la creación de empleo y el desarrollo de proyectos estratégicos. No se necesitan empresas paralelas con atribuciones difusas que puedan decidir quién participa y quién queda afuera”, sostuvo Godoy.

Finalmente, el legislador convocó a sus pares a acompañar la iniciativa para dejar sin efecto la existencia de la SAU “Santa Cruz Puede”, reforzando la transparencia, la igualdad de oportunidades y la gestión directa de los recursos provinciales por parte del Estado.