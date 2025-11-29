Diputadas y Diputados de Santa Cruz: “Repudiamos la falta de respeto al diputado Bodlovic”

El Bloque Unión por la Patria expresa su más enérgico repudio a la actitud adoptada por la Intendenta de Piedra Buena, Analía Farías, durante el acto castrense llevado a cabo por el Grupo de Artillería 11, donde se faltó el respeto de manera directa e injustificada al Diputado por Pueblo de Piedra Buena, José Ramón Bodlovic.



El Legislador asistió al acto invitado formalmente por las autoridades militares, y, conforme al protocolo, debía ocupar su lugar en el palco oficial junto a la Intendenta. Sin embargo, de manera deliberada y sin explicación alguna, ese espacio fue asignado a una concejal de la línea política del gobernador Claudio Vidal, desplazando al representante legítimo de la comunidad.



Desde nuestro Bloque afirmamos que esta acción constituye una falta de respeto a la investidura democrática del Diputado, elegido por el voto soberano del pueblo de Piedra Buena. Quien desestima a un representante legítimo, desestima también a la comunidad que lo eligió.



Hechos como este evidencian una lamentable práctica de sectores que responden al gobernador Vidal que quieren llevarse a todo el mundo por delante.

Como Bloque Unión por la Patria, sostenemos que estos atropellos no pueden naturalizarse. La convivencia democrática exige respeto institucional, pluralismo y madurez política, valores irrenunciables en cualquier acto público, más aún en aquellos organizados por fuerzas del Estado.



Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la representación popular y el respeto que merecen todas las autoridades legítimamente electas.

Esperamos que se realicen los pedidos de disculpas públicas que correspondan.