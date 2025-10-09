Dio inicio la Expo Carreras 2025: un abanico de oportunidades educativas para jóvenes de Santa Cruz

El Consejo Provincial de Educación (CPE) ha puesto en marcha hoy la Expo Carreras 2025, una jornada clave que busca guiar a los estudiantes de la escuela secundaria en la definición de su proyecto de vida y continuidad educativa.

La directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó la importancia del evento que se desarrolla en el SUM de la Escuela Secundaria 23 “República de Guatemala” y se replicará en otras localidades de la provincia.

Articulación educativa

La Expo Carreras, que se extenderá hasta el día jueves, es el resultado de un trabajo articulado entre el Nivel Superior y equipos de supervisores para garantizar la presencia de estudiantes, docentes y familias de todas las escuelas secundarias (gestión pública, privada y técnica). “Para nosotros es tan importante poder mostrarles a nuestros estudiantes… cuál es la oferta educativa que podemos ofrecerles a nuestros jóvenes,” afirmó Gatica.

La oferta es diversa y de amplio alcance como los institutos de formación docente y superiores, escuelas técnicas, universidades presenciales con sede en la provincia, universidades con opciones on line (campus virtuales), Fuerzas Armadas y de Seguridad, UBA 21 que, por primera vez, se presenta la subsede para explicar el Ciclo Básico Común (CBC) a los estudiantes. La jornada no solo está dirigida a los jóvenes, sino a toda la comunidad, pues “cualquier edad es buena para comenzar a estudiar”, agregó la funcionaria.

Espacios de consulta profunda y nuevas tendencias

Además de los stands, se han dispuesto aulas para la realización de charlas y consultas profundas con los expositores, permitiendo a los chicos llevarse contactos y una orientación más detallada.

Respecto a las preferencias de los alumnos, la directora señaló que se observa un interés variado, lo que demuestra que los jóvenes están explorando todas las posibilidades. Las fuerzas de seguridad siguen siendo muy atractivas para los estudiantes, incluyendo carreras nuevas como Criminalística. Hay también una gran afluencia de consultas en la subsede de la UBA y en la oferta de carreras tradicionales y se ve el interés por las carreras cortas, los cursos y la formación docente.

“Los chicos no solamente van a una sola posibilidad, ellos están mirando todo, sabemos que la secundaria es eso, comienza el proyecto de vida,” concluyó Gatica, resaltando la labor previa de los profesores en las escuelas para preparar a los estudiantes para este encuentro.