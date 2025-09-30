Diferentes cursos se ofrecieron en Cañadon Seco

En el marco de las acciones de capacitación y fortalecimiento que lleva adelante la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, esta semana se realizaron los Cursos de Atención al Público, Ceremonial Oficial Gubernamental, Oratoria y Construcción de Discursos, dirigido a agentes y personal de distintas áreas de la Comuna. Los mismos fueron dictados por la Sra. Rebeca Fernández Mateo Tec. Superior en RRPP, Ceremonial y Protocolo.



La propuesta tuvo como objetivo:

 Brindar herramientas prácticas para optimizar la calidad en la atención ciudadana.



 Brindar conocimientos sobre protocolo, precedencias y organización de eventos, lo que facilita la comunicación y la coordinación, así como la correcta aplicación de la normativa vigente.



 Desarrolla habilidades de comunicación efectiva, tanto al hablar públicamente como al estructurar ideas de manera clara y persuasiva.

Durante el desarrollo del curso, se trabajaron aspectos claves como:

• Técnicas de atención y orientación al público.

• La importancia de la empatía y la escucha activa.

• Normas y pautas de ceremonial oficial.

• Precedentemente y ubicación, tratamientos protocolares

• Comportamiento gestual y verbal en actividades Sociales/Oficiales/ Gubernamentales/ Institucionales/ políticas.

• Locución/Oratoria



La capacitación se destacó por su carácter participativo y dinámico, generando un espacio de intercambio muy enriquecedor entre los asistentes, quienes manifestaron su satisfacción por los contenidos brindados y la claridad de los expositores.



Gracias a esta instancia formativa, se reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la profesionalización del personal y contribuyan a una gestión pública de calidad.