Diez bandas de Caleta Olivia competirán por representar a la ciudad en el 140° Aniversario de Río Gallegos

El Centro Salteño será escenario del selectivo local de bandas, que se realizará este 8 de noviembre desde las 14 horas. El grupo ganador será contratado por la Municipalidad de Río Gallegos para presentarse en el festival por el 140° Aniversario de la capital santacruceña.

Este viernes 8 de noviembre, el Centro Salteño de Caleta Olivia será el punto de encuentro para las bandas locales que participarán del preselectivo musical rumbo al Festival por el 140° Aniversario de Río Gallegos. En diálogo con Voces y Apuntes, Leandro Castro y Carolina Quimel brindaron detalles sobre esta iniciativa que busca dar visibilidad al talento de la región.

Leandro Castro explicó que “es un preselectivo; tuvimos muchas bandas interesadas, hicimos algunas reuniones previas y cerramos la inscripción con diez bandas de Caleta Olivia”. Además, comentó que “una orquesta infanto-juvenil de Cañadón Seco realizará la apertura del evento, aunque no participará del certamen, ya que una de las bases establece que los participantes deben ser mayores de edad, por tratarse de una posible presentación fuera de la ciudad”.

El organizador destacó que “el ganador será contratado por la Municipalidad de Río Gallegos para presentarse en el Festival del 140° Aniversario, con traslado, cachet y hospedaje incluidos”. Castro subrayó que este tipo de instancias responden a “una decisión política de llevar la identidad de toda la provincia a un escenario tan importante como el del aniversario de Río Gallegos”, y agregó que el mismo proceso “se está replicando en otras localidades como Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y próximamente en la Cuenca”.

Por su parte, Carolina Quimel, bajista de la banda Acantilados de Sal, comentó que su grupo presentará “música rock surfer de autoría propia”. Según detalló, “el objetivo es que cuando salgamos podamos llevar nuestra impronta, que se genera acá en el Golfo San Jorge, y mostrar lo nuestro es importante”.

La música local, señaló que la música local atraviesa un momento de crecimiento: “Está muy bueno que los chicos de Caleta están armando sus bandas con canciones propias, buscando sonidos que surgen desde lo under, lo independiente. Hay muchas bandas de cover, pero creo que hay que apostar a las juventudes, que están creando propuestas diferentes a lo que escuchamos en lo cotidiano”.