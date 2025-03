Diego Robles tras la entrega de viviendas en Río Gallegos: “La política en serio, la que cambia la calidad de vida de la gente, se hace con hechos”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Diego Robles, criticó la falta de apoyo del gobierno nacional y provincial en materia habitacional, destacando el rol del municipio en la construcción de soluciones para los vecinos.

En su alocución, Robles subrayó la importancia de la decisión política para sostener el crecimiento de la ciudad pese a un contexto adverso. “Qué diferencia cuando nosotros tenemos un intendente que tiene una decisión política clara, cuando creemos en la presencia fundamental del Estado como ordenador de la vida de una comunidad.

Cuando una nación te da la espalda, y una provincia también lo hace, todo se vuelve más difícil. Pero con decisión política, con mucho trabajo y esfuerzo, se demuestra que las cosas se pueden hacer y se pueden seguir haciendo”, expresó.



El funcionario señaló que, a pesar de la falta de financiamiento externo, el municipio continúa avanzando con proyectos habitacionales. “No resignamos el desarrollo de la ciudad. Mientras otros ven un gasto y dicen que no se puede porque no hay plata, nosotros vemos soluciones habitacionales definitivas para las familias de Río Gallegos, que no están en la consideración del gobierno nacional ni provincial”, afirmó.



Además, anunció que el intendente acaba de firmar los pliegos para la terminación de 18 viviendas más en el mismo sector y para la terminación de 87 viviendas en el barrio Chimen Aike, en beneficio de toda la comunidad.



Robles concluyó su intervención resaltando que la gestión municipal seguirá adelante con obras, evitando que queden inconclusas por la falta de financiamiento externo. “No vamos a permitir que las obras de vivienda y de infraestructura que el gobierno nacional y provincial dejaron sin financiamiento queden estancadas y se conviertan en elefantes blancos. La política en serio, la que cambia la calidad de vida de la gente, se hace con hechos, no con palabras, no por Facebook ni por YouTube”, cerró.