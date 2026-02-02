Diego Gamboa anticipó la realización del Consejo Provincial de Turismo en Santa Cruz

Lo hizo este mediodía en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos. Asimismo, se refirió a la importancia de desarrollar un fuerte trabajo con las localidades, y la presencia de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

La presentación de Santa Cruz en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realizó en Madrid; el acompañamiento a las fiestas populares, de las localidades santacruceñas; la agenda de trabajo, de los primeros meses del año; y el flujo de visitantes a los distintos destinos de la provincia, fueron algunos de los temas que abordaron el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, y la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, en esta jornada.

Presencia santacruceña en FITUR

“Tuvimos el gusto y el placer de poder estar en esta vitrina del mundo, una de las ferias globales más importantes a nivel turístico. Para Santa Cruz, como ya hemos dicho en otras oportunidades, y sin ser repetitivos, realmente es sumamente importante fomentar la promoción turística internacional, ya que algunos números están mostrando que está predominando otra vez el turismo internacional en la provincia”, explicó el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, quien además remarcó que sería relevante también recuperar el turismo nacional para la provincia.

“La presentación de Santa Cruz en la FITUR ha sido sumamente positiva, dado que hemos podido compartir tiempo con operadores globales, no solamente con el público en general. Sé que hay varias aristas a las que apuntar y el panorama que trajimos es bueno. La Patagonia en sí está muy bien posicionada a nivel turístico, y particularmente los destinos de Santa Cruz están muy bien posicionados. Más allá de eso, hay que seguir trabajando”, amplió.

Es importante subrayar que la Provincia estuvo participando durante cinco días de esta Feria Internacional, de los cuales dos días estuvieron destinados a la interacción con el público en general, y tres con profesionales y operadores turísticos. “Anteriormente tuvimos también una acción en la embajada y un Networking en el que hubo también operadores de España e internacionales, que previo a la participación en FITUR se pudieron reunir. En la ocasión, nosotros fuimos acompañados por dos empresas privadas, LADEVI y la Organización de Viajes y Turismo”, detalló.

Gamboa también destacó que durante la FITUR tuvieron la oportunidad de tomar contacto con tecnología de vanguardia, cuya implementación contribuye a mejorar la eficiencia en la actividad. “A veces consideramos que estamos años luz de todo lo que se puede implementar, para poder obtener números, para poder obtener estadísticas. Si nosotros no trabajamos sobre eso, no podemos hacer una planificación real de lo que está pasando. En algunas cosas, nosotros tenemos que ser eficientes, entonces hay herramientas que nos hemos podido traer y vincular a nuestros equipos con las mismas, para empezar a trabajar en destinos sostenibles e inteligentes”, subrayó.

Agenda de trabajo en los primeros meses del año

En cuanto a la agenda para estos primeros meses del año, Gamboa manifestó que uno de los desafíos más importantes, que “vamos a tener, es el Consejo Provincial de Turismo”. El mismo tiene que ver con la fuerte presencia que tiene que tener la Secretaría de Estado de Turismo con los municipios y el territorio. “Esto viene aparejado con los lineamientos que nos plantean el Gobierno de Santa Cruz y la ministra Nadia Ricci, con fuertes acciones que nosotros tenemos que ponderar; y creo que el Consejo Provincial de Turismo es algo que no se viene haciendo hace mucho tiempo, y necesitamos realizarlo cuanto antes”, anticipó. A la vez, adelantó que el mismo podría desarrollarse en los primeros días de abril.

Interacción con las localidades – Fiestas Populares

En cuanto a la labor con las localidades, indicó que el trabajo que se vino haciendo es, básicamente, de promoción y fiscalización. “Nuestros equipos técnicos están trabajando vinculados con todos los municipios, han participado en las fiestas nacionales, como así también en acciones de capacitación”, aseguró Gamboa.



Por su parte, la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, comentó que, en el primer mes del año, acompañaron a las localidades de Los Antiguos y Caleta Olivia. Además, acompañaron el lanzamiento de la Fiesta del Róbalo, que será este fin de semana, en la localidad de Puerto Santa Cruz.

“Pudimos llevar al equipo de promoción y del Almacén de Informes, a realizar juegos y ser parte de estos eventos que tanto movimiento generan. La idea, en estos meses y los que vienen, es continuar con estos acompañamientos, asistir a todos los eventos que podamos; y de no poder asistir, poderlos acompañar ya sea a través de redes sociales, a través de los lanzamientos que podamos generar en nuestras sedes, y demás. Así que contentos, y a seguirle metiendo y trabajando, para que la economía y para que el turismo crezca en la provincia”, expuso.