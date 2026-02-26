Día Mundial de la Audición: jornadas de audiometrías en el HRRG

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Regional Río Gallegos, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, realizará desde el 2 al 6 de marzo jornadas abiertas para toda la comunidad por el Día Mundial de la Audición. Bajo el lema “De las comunidades a las aulas”, se brindarán audiometrías gratuitas para chicos y chicas de 6 a 18 años, en el anexo del nosocomio.

En este sentido, la jefa de Fonoaudiología, Virginia Tugores, dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos acerca de la actividad. “Esta se trata de una campaña en el marco del Día Mundial de la Audición, que es el martes 3 de marzo, por lo que vamos a estar realizando desde el 2 al 6 de marzo audiometrías para niños en edad escolar de Nivel Primario y Secundario, es decir, desde los 6 a 18 años; así que esperamos que vengan muchos chicos a aprovechar esta instancia de evaluación auditiva”.

“Este año el lema es ‘De las comunidades a las aulas’. Tiene como finalidad poder chequear la audición de los chicos que a veces tienen dificultades auditivas que pasan inadvertidas por los familiares mismos, para los docentes, por ende, está bueno para los maestros. Por ejemplo, si los alumnos piden de manera frecuente que les repitan las consignas o saben del historial de esos chicos que tienen otitis a repetición o problemas auditivos, es un buen momento para que los deriven”, manifestó.

Asimismo, Tugores explicó que “se pueden detectar con este estudio perdidas auditivas como hipoacusias. A veces las hipoacusias no son tan graves como uno imagina y pueden llegar a ser leves o unilaterales, de un solo oído y suelen pasar desapercibidas porque el otro oído funciona normal. Hay situaciones en las que los chicos recién son detectados en esta edad escolar o en el secundario incluso, así que por eso también es la convocatoria”.

Por otro lado, consultada sobre el uso de auriculares en estos rangos de edades en jóvenes indicó que “puede acarrear problemas y la recomendación para todos los pacientes que tenemos en el servicio es tener en cuenta el volumen con el que usan los auriculares como así también el tiempo de exposición con los mismos. Habría que manejar y regular su volumen, además de no tener un horario tan extenso de uso, ya que el daño es muy rápido porque el auricular con el volumen muy fuerte y cerca del oído puede generar un daño de forma bastante rápida”.

Finalmente, la jefa de Fonoaudiología invitó a toda la comunidad a acercase y participar de la actividad: “Esperamos a todas las personas que puedan acercarse al anexo del Hospital Regional Río Gallegos porque están todos invitados a participar de esta campaña que es muy importante”.