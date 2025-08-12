Día del Niño: lanzan descuentos y promociones en comercios de toda la provincia

La Secretaría de Estado de Comercio e Industria, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, continúa desarrollando diferentes acciones para impulsar el consumo en la provincia. En este sentido, el próximo 17 de agosto celebrará el Día del Niño con el lanzamiento de promociones exclusivas y beneficios en comercios adheridos.

En el marco del Día del Niño, que se celebra el próximo 17 de agosto, vecinos y vecinas de toda la provincia podrán acceder a beneficios especiales, cuotas sin interés y descuentos exclusivos en una amplia variedad de rubros; que incluyen jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria infantil, calzado y más.

Al respecto, la Subsecretaría de Producción y Contenidos dialogó con el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, quien explicó que “continuando con la política de programas de incentivos al consumo que viene desarrollando la Secretaría desde el inicio del año, desde este lunes hasta el domingo habrá descuentos y reintegros con las tarjetas de crédito del Banco Santa Cruz. Aquellas tarjetas, tanto la Internacional como la Gold, van a tener un 20 por ciento de reintegro, más 6 cuotas sin interés, con un tope de $20.000 pesos, y las tarjetas Platinum, Signature y Black van a tener un reintegro del 30 por ciento y 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro del 40 por ciento”.

“Así como hicimos para el Día del Amigo, hemos segmentado las tarjetas porque se pueden lograr mejores resultados, por lo cual nos plantearon repetir la propuesta y la aceptamos para hacerlo, abarcando; jugueterías, indumentarias deportivas, indumentaria de ropa infantil, perfumería y calzado”, continuó.

Asimismo, el funcionario provincial señaló: “Ya estamos cerrando la información de los rubros y negocios adheridos en varias localidades de la provincia, lo cual se informará en la página web del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria como hacemos habitualmente con todos los programas de beneficios, y vamos a poner el listado de todos los que están adheridos a ese sistema, con esta promoción que va a durar hasta el domingo inclusive”.

“Tenemos más de 60 establecimientos que se han adherido en diferentes localidades. Independientemente de los juguetes, los padres tienen la oportunidad en esta fecha de poder apuntalar a los rubros mencionados anteriormente y el Banco Santa Cruz posee diferentes alternativas de descuentos”, declaró.

Fin de semana XL

Además, el secretario de Estado de Comercio e Industria brindó detalles sobre las promociones que tendrá la entidad bancaria provincial durante este fin de semana largo. “En cuanto a las promociones por el fin de semana largo, hay promociones en distintos rubros como, por ejemplo, en gastronomía, tal y como aplicamos para el pasado 20 de junio con el Día del Amigo”.

Receso Invernal

Finalmente, Lunzevich comentó sobre el consumo durante el receso invernal. “Con respecto a paquetería de viajes de turismo, entiendo que la cartera Turística provincial estaba en contacto con las agencias y que estaban bastante contentos con la operatoria que hubo durante las vacaciones de invierno sobre todo en El Calafate y El Chaltén, que son nuestros destinos icónicos en Santa Cruz”.

“También hubo bastante aplicación del beneficio en otras localidades, donde se registraron movimientos en el noroeste, Puerto Deseado; Puerto San Julián en donde hubo registro de uso de operaciones en esos casos, que está bueno porque era un poco lo que buscaba el programa, no solo consolidar a los destinos emblemáticos, sino dar una alternativa a los destinos emergentes y de alguna manera dio su resultado”, concluyó.