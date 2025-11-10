Día de la Tradición en el Anfiteatro de la Laguna Ortiz: La comunidad celebró con artistas locales y agrupaciones gauchas

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante este domingo la celebración por el Día de la Tradición en el Anfiteatro de la Laguna Ortiz, un espacio que fue recientemente puesto en valor y que se consolida como punto de encuentro para propuestas culturales al aire libre. La actividad contó con la participación de artistas locales, ballets folclóricos y agrupaciones gauchas de la ciudad.

El director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, destacó la importancia de sostener y fortalecer las costumbres populares. “Como todos los años, tratamos de mantener bien nuestras tradiciones. En esta oportunidad lo desarrollamos en el anfiteatro de la Laguna Ortiz, un lugar que se inauguró este año y que se puso en valor. Aprovechamos el espacio con diferentes artistas y un paseo para toda la familia, desde el más chiquito hasta el más grande”, señaló.

Pisani remarcó además la participación de las agrupaciones gauchas, quienes fueron protagonistas del desfile a caballo. “Hicieron un planteo al intendente de poder participar en el Día de la Tradición y automáticamente nos pusimos en contacto con ellos. Agradecemos a todas las agrupaciones que estuvieron presentes. Los niños se sacaron fotos y dieron vueltas con los caballos. Es importante mantener ese espíritu para toda la familia”, afirmó.

Durante la jornada se presentaron distintos ballets y grupos en vivo, entre ellos Kimen Nahuen, escuela de Malambo Santos Vega, Dúo Kundalini, La Yunta Sachera y el cierre musical a cargo de Selena Valdez, convocando a un público que se acercó a disfrutar del encuentro pese al viento característico de la región. “Los vecinos siempre tienen una gran participación. El clima acompañó con sol y estos espacios son necesarios para que las familias vengan, disfruten y compartan”, expresó Pisani.