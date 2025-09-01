Deuda del Municipio de Río Turbio con la Caja de Servicios Sociales

La Caja de Servicios Sociales informa que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, la Municipalidad de Río Turbio retuvo aportes de sus trabajadores que nunca fueron girados a la obra social. En ese periodo, la deuda creció a $1.592.973.620 mientras que el municipio transfirió apenas $30.929.928.

Estos fondos sostienen medicamentos, derivaciones, reintegros y prestaciones en toda la provincia. Cuando no se cumplen las transferencias, el derecho de los trabajadores queda vulnerado.

La CSS reafirma su compromiso con la transparencia: cada cifra expuesta es patrimonio de la comunidad. Informar con detalle, es la forma de defender lo que le pertenece a los afiliados.

Composición de la deuda de la Municipalidad de Río Turbio con la Caja de Servicios Sociales

— Deuda Histórica a noviembre 2023 (sin intereses): $700.780.806,98

— Deuda Gestión actual desde diciembre 2023 a agosto 2025 (sin intereses): $1.592.973.620,43

— Pagos recibidos desde diciembre 2023 a agosto 2025: $30.929.928,31

— Deuda Total del Municipio a la fecha (sin intereses): $2.293.754.427,41

— Intereses generados a la fecha: $2.188.237.074,60

— Deuda Total del Municipio a la fecha (con intereses): $4.481.991.502,01