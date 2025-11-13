Detuvieron en Puerto Deseado a un prófugo con pedido de captura internacional por homicidio en Mendoza

Un hombre con pedido de captura nacional e internacional por un homicidio cometido en la provincia de Mendoza fue detenido este miércoles por la mañana en Puerto Deseado, tras un operativo encabezado por personal de la División de Investigaciones (DDI) local, dependiente del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte de la Policía de Santa Cruz.

El procedimiento se realizó cerca de las 7:00 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de Monseñor Alemán y Provincias Unidas, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado. La medida se llevó adelante en el marco de una investigación articulada con la División Homicidios de Mendoza.

El detenido, identificado como Antonio Corzo Jofré, de 40 años y oriundo de Mendoza, era buscado por la justicia desde el 1 de febrero de 2025, cuando en el departamento de Guaymallén fue asesinado Francisco Sanz Corzo tras ser atacado con un arma blanca. Desde entonces, Corzo Jofré permanecía prófugo, y su captura había sido ordenada por el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de Mendoza, con difusión en los sistemas SIFCOP e INTERPOL.

Luego de diversas tareas de inteligencia y vigilancia, los investigadores lograron determinar el paradero del imputado, quien residía transitoriamente en la vivienda allanada. Tras su detención, fue trasladado a la Comisaría de Puerto Deseado, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

En el operativo participaron también efectivos de la División Fuerzas Especiales Zona Norte y de la Comisaría Puerto Deseado, bajo la supervisión del Jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.