Detuvieron en Pico Truncado a un hombre requerido por la Justicia de Chubut

Un operativo de la División de Investigaciones permitió la aprehensión de un ciudadano de 47 años, vinculado a causas por robo en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Fue trasladado bajo custodia a la vecina provincia.

En la madrugada del sábado 20 de septiembre, alrededor de la 1:00, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevaron adelante un procedimiento judicial en cumplimiento de un oficio emanado por la Oficina Judicial de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El operativo derivó en la detención de un hombre de 47 años, domiciliado en Comodoro Rivadavia, imputado en una causa caratulada como “robo agravado”, además de figurar en actuaciones judiciales en trámite en Pico Truncado por “robo en grado de tentativa”.

Tras realizar las diligencias administrativas y el examen médico correspondiente, el detenido fue alojado en la Comisaría Primera de Pico Truncado. Más tarde, y conforme lo dispuesto por la autoridad judicial, fue entregado al Cuerpo de Infantería de Comodoro Rivadavia para su traslado a una unidad policial de aquella jurisdicción, quedando a disposición del magistrado interviniente.

La Policía de Santa Cruz destacó que este procedimiento se concretó en el marco de un trabajo coordinado con el Poder Judicial, garantizando el cumplimiento de medidas procesales solicitadas entre distintas jurisdicciones.