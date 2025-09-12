Detuvieron a un hombre en Chubut por robo de cobre en un yacimiento petrolero

El operativo se concretó en Rada Tilly tras una investigación iniciada en Las Heras, luego de hallarse una camioneta abandonada con rollos de cable de cobre.

Un hombre fue detenido en la localidad chubutense de Rada Tilly acusado de robar cobre en la zona petrolífera de Las Mesetas, ubicada a unos 65 kilómetros de Las Heras.

La investigación comenzó semanas atrás, cuando se encontró una camioneta atascada y sin ocupantes, que transportaba rollos de cable de cobre desnudo en su caja. A partir de este hallazgo, la División de Investigaciones de Las Heras trabajó junto a sus pares de Comodoro Rivadavia, con la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras.

Durante el allanamiento en el domicilio del sospechoso se secuestraron una llave de ignición correspondiente a la camioneta abandonada, tres equipos de comunicación, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El detenido quedó incomunicado en la dependencia policial de Las Heras. Desde la fuerza se destacó la labor conjunta entre las policías de Santa Cruz y Chubut, cuya coordinación permitió avanzar rápidamente en la identificación y captura del presunto autor del robo.