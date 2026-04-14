Detuvieron a dos personas por sustraer materiales de construcción en Caleta Olivia



El procedimiento se realizó en el barrio Esperanza tras un aviso al sistema de emergencias. Uno de los involucrados tenía una medida judicial vigente.

Personal de la División Comando de Patrullas de Caleta Olivia intervino al mediodía del 13 de abril en un procedimiento llevado adelante en el barrio Esperanza, en el marco de tareas preventivas.

La actuación policial se originó a partir de un alerta recibido a través del sistema de emergencias, que informaba sobre la presencia de dos personas trasladando materiales de construcción en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a los individuos, quienes transportaban hierros, y procedieron a demorarlos para establecer la procedencia de los elementos.

Tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que los materiales habrían sido retirados sin autorización desde un domicilio particular, por lo que se procedió a la detención de ambos sujetos.

Asimismo, se constató que uno de los involucrados registraba una medida judicial vigente emitida por la Oficina Judicial de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, por lo que se dio intervención a la dependencia policial correspondiente.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría, previo examen médico, y quedaron a disposición de la Justicia.