Detienen en Puerto Deseado a dos personas con pedido de captura vigente



Ambos individuos, oriundos de Chubut, fueron identificados en la vía pública durante un operativo preventivo y quedaron a disposición de la Justicia tras confirmarse que tenían pedidos de detención activos.

En el marco de tareas de investigación y prevención, personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado detuvo a dos personas mayores de edad que registraban pedidos judiciales vigentes.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, donde efectivos policiales lograron identificar a los involucrados y verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SiFCoP). Como resultado de la consulta, se constató que ambos contaban con órdenes de detención activas emitidas por la Justicia.

Tras la confirmación, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso el traslado de los detenidos a la dependencia policial local. Allí se realizaron las actuaciones correspondientes, garantizando en todo momento sus derechos y la asistencia legal.

Los dos individuos permanecen alojados en la dependencia, a disposición del Poder Judicial de la provincia del Chubut.