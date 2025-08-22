Detención de dos sujetos por robo y allanamiento en Caleta Olivia

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 19 de agosto de 2025, siendo alrededor de las 06:45 horas, un vecino de Caleta Olivia fue víctima de un hecho de robo mientras se desplazaba a pie por inmediaciones de Av. Independencia y calle Presidente Perón.

En ese momento, dos individuos lo interceptaron, lo agredieron físicamente y le sustrajeron su teléfono celular, para luego darse a la fuga en dirección al sector comercial “Vea y Lea”, donde finalmente los perdió de vista.

A partir de la denuncia y con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 1 local, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia inició diversas tareas de investigación coordinadas por el Departamento del Delito Organizado Zona Norte, orientadas a la identificación de los autores.

Como resultado de las pesquisas, el día 21 de agosto, a las 13:00 horas, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1600 de esta ciudad.

Dicho procedimiento, que contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales, División Comisaría Primera, División Comando de Patrullas y División Gabinete Criminalístico, permitió el secuestro de elementos de interés vinculados a la causa.

Durante la diligencia, dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Conforme lo ordenado por la sede judicial interviniente, ambos quedaron detenidos en carácter de incomunicados, en el marco de la investigación que se lleva adelante por el hecho de robo.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz destaca la importancia del trabajo conjunto entre las distintas dependencias operativas y judiciales, reafirmando su compromiso en la prevención, investigación y esclarecimiento de hechos delictivos en la comunidad.