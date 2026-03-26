Detectan drogas y elementos prohibidos en una unidad penitenciaria de Puerto San Julián



Una intervención conjunta entre personal penitenciario y la División Narcocriminalidad permitió secuestrar sustancias ilícitas y otros elementos en el ingreso a un taller del establecimiento.

En horas de la tarde de este 25 de marzo, personal de la Dirección Alcaidía Penitenciaria de Puerto San Julián solicitó la intervención de la División Narcocriminalidad local tras detectar una situación presuntamente vinculada a una infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

El hecho se registró en el sector de ingreso a un taller del establecimiento, donde agentes penitenciarios hallaron una bolsa que contenía un teléfono celular, un cargador, varias tarjetas prepagas y envoltorios con sustancias de dudosa procedencia.

Ante esta situación, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada Federal con asiento en Caleta Olivia, desde donde se dispusieron las diligencias correspondientes. Personal especializado realizó los análisis de campo, que arrojaron resultados positivos para cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

Como resultado, se procedió al secuestro de los elementos y sustancias halladas, mientras que las actuaciones continúan bajo directivas de la Justicia Federal.