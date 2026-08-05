“Después del deshielo y las lluvias, ahora nos esperan más de 20 milímetros, algo inusual para Río Gallegos”

Uno de los integrantes del Sistema de Alerta Temprana de Protección Civil de la Municipalidad de Río Gallegos, Eduardo Gauna, advirtió que en los próximos días podrían registrarse más de 20 milímetros de lluvia, que se sumarán al deshielo y a las precipitaciones de los últimos días. “Para nuestro tipo de clima es histórico que llueva tanto en tan poco tiempo”, afirmó.



Gauna recordó que el 14 de julio se emitió la primera alerta por nevadas de entre 10 y 20 centímetros. Luego, las bajas temperaturas mantuvieron la nieve congelada durante varios días y, posteriormente, vino el deshielo combinado con más de 30 milímetros de lluvia. “Río Gallegos no está acostumbrada recibir semejante volumen de agua en tan poco tiempo”, sostuvo.



Además, señaló que entre el domingo y el martes ya cayeron cerca de 20 milímetros de lluvia y que las precipitaciones continuarían hasta este miércoles por la tarde.

Por último, destacó que el monitoreo se realiza de manera permanente junto al Servicio Meteorológico Nacional y al Observatorio Meteorológico Local, lo que permite anticipar escenarios y emitir alertas tempranas para la comunidad.