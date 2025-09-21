Después de muchos años vuelve a salir carbón desde Punta Loyola: El gobernador Vidal acompañó el inicio de la operación junto a YCRT

El gobernador Claudio Vidal junto al jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y al interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, acompañó el proceso de carga en Punta Loyola, del primer buque de carbón producido en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio con destino a Brasil.

El operativo de traslado de 60.000 toneladas de carbón santacruceño, que serán embarcadas rumbo al vecino país, constituye el primer paso concreto de la reactivación productiva de YCRT y su regreso al mercado internacional.

En el marco del inicio de la operación, el gobernador Vidal remarcó: “Lo más fácil hubiese sido corrernos y responsabilizar a Nación, como hicieron antes. Nosotros hicimos lo más difícil: nos hicimos cargo y trabajamos para salvar a YCRT. Hoy después de muchos años un buque vuelve a salir con nuestro carbón, algo histórico para la Cuenca y para toda la provincia”.

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, resaltó el trabajo articulado con YCRT y los gremios para sostener la empresa y generar las condiciones que permitieron concretar esta exportación.

Además, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, acompañó la jornada en el puerto y destacó la tarea realizada por el personal de la empresa y los equipos técnicos que permitieron alcanzar este hito. A la vez, ratificó la continuidad de las gestiones para asegurar nuevos embarques y ampliar los mercados de destino.

El embarque de carbón desde Punta Loyola constituye un hito que marca el retorno de Santa Cruz a los mercados internacionales a través de uno de sus recursos estratégicos, consolidando un camino de producción, empleo y desarrollo.