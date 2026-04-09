Después de más de 20 años de espera, Educación renovó por completo el sistema de calefacción de la Escuela N°44

El Gobierno de Claudio Vidal, finalizó una obra integral en la Escuela N° 44 de Río Gallegos, que permitió renovar completamente el sistema de calefacción y garantizar condiciones adecuadas para el dictado de clases a más de 300 alumnos, tras años de deficiencias estructurales.

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación (CPE) , finalizó la obra del sistema de calefacción en la Escuela Primaria Provincial N° 44 “19 de Diciembre” de Río Gallegos. De esta forma se puso fin a años de problemas estructurales y falta de condiciones adecuadas para el dictado de clases.

Esta intervención se enmarca en los ejes de gestión impulsados por el gobernador Claudio Vidal, orientados a fortalecer la educación pública, acompañar el desarrollo productivo y generar mejores condiciones para el trabajo en toda la provincia.

La directora Provincial de Mantenimiento Escolar, Marcia Arroyo, destacó la magnitud de los trabajos realizados y aseguró que se trató de una intervención profunda que cambió por completo la realidad del edificio.

“La verdad, muy contentos, fueron trabajos de fondo realmente con resultados espectaculares”, dijo en rueda de prensa y aseguró: “teníamos una calefacción muy deteriorada y una sala de máquinas en estado deplorable”.

La obra incluyó la instalación de cuatro equipos de calefacción de 80.000 calorías marca HIT, con sistema automático de llenado, bombas, vasos de expansión y la renovación total de la infraestructura.

Además, se realizó una intervención integral que abarcó la sala de máquinas, el sistema eléctrico, los ductos de calefacción y el recambio completo de cañerías de gas y agua.

“El cambio es abismal. Es un antes y un después en esta institución”, remarcó Arroyo.

Una obra de fondo

Uno de los puntos más críticos fue la remoción de una antigua caldera que tenía más de 50 años de antigüedad, lo que demandó tareas adicionales de gran complejidad.

“Hubo que sacar una caldera muy vieja y una chimenea enorme. También se hizo un trabajo importante de albañilería para adecuar todo el espacio. Fue una obra muy grande”, detalló Arroyo.

Si bien los trabajos demandaron más tiempo del previsto, desde la Cartera Educativa destacaron que la prórroga permitió garantizar una solución integral y duradera.

Más seguridad y mejores condiciones para los alumnos

La obra también incorporó un nuevo tablero eléctrico, mejorando las condiciones de seguridad en el funcionamiento del sistema.

Actualmente, la totalidad del edificio cuenta con calefacción, algo que no ocurría desde hace años.

“Es la primera vez en mucho tiempo que toda la escuela tiene calefacción completa”, afirmó Arroyo.

Antes rotaban a los estudiantes

El establecimiento cuenta con una matrícula de aproximadamente 300 alumnos, quienes durante años debieron adaptarse a las bajas temperaturas.

“En invierno teníamos que rotar los cursos o usar otros espacios para que los chicos estén más calentitos. Era muy complicado”, recordó la directora del establecimiento, Laura Díaz.

Infraestructura educativa

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que este tipo de obras forman parte de un plan más amplio para mejorar las condiciones edilicias en establecimientos educativos de Santa Cruz.

“Seguimos trabajando arduamente, llevando respuestas a cada punto de la provincia. No es una tarea fácil, pero hemos avanzado mucho y vamos a seguir haciéndolo”, concluyó Arroyo.