Después de más de 11 años, la EPP N°46 de Rio Gallegos volvió a vivir la emoción de un viaje de estudios

Con enorme alegría y emoción, la Escuela Provincial Primaria N°46 concretó un hecho histórico: tras más de una década, volvió a realizar un viaje de estudios junto a sus estudiantes.

En esta ocasión, el destino fue la Planta Estable “17 de Octubre”, ubicada en la localidad de El Calafate. Durante la estadía, los chicos y chicas disfrutaron de una experiencia inolvidable: recorrida en el lago, caminaron hasta el mirador del Cerro Cristal, visitaron el imponente Glaciar Perito Moreno, recorrieron la ciudad y exploraron la Laguna Nimez, aprendiendo y compartiendo en contacto pleno con la naturaleza.

Este viaje fue posible gracias al compromiso y trabajo conjunto del personal docente y no docente, y al enorme esfuerzo de las familias, que hicieron realidad este sueño colectivo.

Asimismo, la escuela expresa su profundo agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, por la calidez y predisposición con la que recibieron al grupo en la Planta Estable.

Este regreso marca un hito para la comunidad educativa de la EPP N°46, reafirmando el valor de la educación pública, el aprendizaje en territorio y la construcción de experiencias que fortalecen la convivencia, la amistad y el amor por nuestra provincia.

📍 EPP N°46 – Una escuela que crece, sueña y vuelve a caminar nuevos caminos.