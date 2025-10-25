Después de 10 años vuelve a operar un barco merlucero en Puerto San Julián

El Gobierno de Santa Cruz concretó un nuevo paso en la reactivación del sistema pesquero provincial. Tras más de 10 años, volvió a operar en Puerto San Julián un barco merlucero, el “Norman”, que abastece la planta pesquera bajo la gestión de la sociedad estatal Santa Cruz Puede S.A.U.



La operatoria, encabezada por Gustavo Sívori, presidente de la empresa provincial, se desarrolló con normalidad y marca el inicio de una nueva etapa de producción y empleo en la actividad pesquera santacruceña. Actualmente, en la planta trabajan 16 operarios, junto a 22 alumnos que están finalizando su capacitación como fileteros, fortaleciendo la formación local de mano de obra especializada.



“Este es el resultado de una decisión política clara del gobernador Claudio Vidal de recuperar la producción pesquera con mano de obra santacruceña y con una empresa estatal que defienda los intereses de nuestra provincia. El Norman es otro paso de un proceso productivo local que no se detiene”, destacó Sívori.



El “Norman” realiza tareas de abastecimiento una vez por semana, y se prevé que en los próximos 15 días comience a operar el buque “Patagonia”, ampliando la capacidad de procesamiento y consolidando la reactivación del circuito pesquero provincial.



Acompañaron la operatoria el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, junto a concejales y funcionarios comunales; la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant; y el coordinador General de la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe.