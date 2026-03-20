Despliegue territorial: Transporte refuerza controles en rutas con Policía Caminera

La Subsecretaría de Transporte, a través de la Dirección Provincial de Conectividad Terrestre, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, llevó adelante operativos simultáneos de fiscalización y control en distintos puntos de la provincia, con la participación de equipos operativos de la Delegación Zona Norte y la Unidad Operativa Zona Sur de Río Gallegos.

Los procedimientos se desarrollaron sobre las rutas provinciales N° 18, 43 y 11, así como en la Ruta Nacional N° 3, abarcando sectores fundamentales para la circulación y el transporte terrestre.

Las tareas se realizaron de manera conjunta con la Policía Caminera de Santa Cruz, en el marco de un trabajo articulado orientado a fortalecer la prevención, el control y la fiscalización en la red vial santacruceña.

El objetivo principal de estos operativos es reforzar la seguridad operacional y verificar las condiciones técnicas de los vehículos afectados al transporte en sus distintas modalidades, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y una circulación segura.

En este sentido, el director provincial de Conectividad Terrestre, Fabián Kuc, destacó que “estos operativos forman parte de un trabajo sostenido que venimos llevando adelante en toda la provincia, con el objetivo de garantizar condiciones seguras en el transporte y fortalecer la presencia del Estado en las rutas”.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo coordinado y remarcó que “la articulación con la Policía de Santa Cruz nos permite ampliar el alcance de los operativos y optimizar los recursos, asegurando una fiscalización más eficiente en puntos estratégicos”.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, bajo la dirección del gobernador Claudio Vidal, se reafirmó la continuidad de estas acciones de manera permanente, en pos de consolidar un sistema de transporte más seguro, ordenado y eficiente en todo el territorio provincial.