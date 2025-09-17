Despliegue territorial del equipo de Zona Norte para fortalecer el acompañamiento a familias

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Dirección de Gestión e Integración Territorial sede Caleta Olivia, realizó un despliegue territorial en las localidades de Fitz Roy y Puerto Deseado con el objetivo de relevar la situación socioeconómica de los titulares de la zona, dando continuidad al trabajo solicitado por la ministra Luisa Cárdenas de estar cerca de las familias.



La directora de Gestión e Integración Territorial, Adriana Garzón, acompañada por la licenciada en Trabajo Social Macarena Bazán, recorrió ambas localidades junto a la directora de Gestión e Integración Territorial de Puerto Deseado, Susana Coronel. En el marco de la visita se llevaron adelante relevamientos generales, como también abordajes particulares a titulares previamente visitados.



Al respecto, Garzón destacó: “Continuamos visitando distintas localidades que no cuentan con un CIC provincial para fortalecer el trabajo que realizan nuestros referentes, como es el caso de Susana Coronel en Puerto Deseado con el acompañamiento de una de las trabajadoras sociales de nuestro equipo”.



De esta manera, la cartera social provincial refuerza su presencia territorial, garantizando cercanía, escucha activa y acompañamiento directo a las familias de Santa Cruz, en articulación permanente con referentes locales.