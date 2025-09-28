Despiste y vuelco en ruta Nacional N° 40

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, a las 08:57 horas del domingo 28 de septiembre de 2025, personal policial tomó intervención en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N.º 40, a aproximadamente 1,5 km de este asiento, en el límite jurisdiccional urbano entre las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta había sufrido un despiste con posterior vuelco, presentando daños en su carrocería. La unidad era ocupada por un único conductor, quien evidenciaba signos de encontrarse bajo influencia de alcohol. De inmediato, se dio intervención al personal sanitario del Hospital local, procediéndose a la atención médica y posterior traslado del conductor, quien fue evaluado y se determinó que presentaba lesiones leves.

Con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona, se implementaron medidas de prevención y control vial, incluyendo el desvío del tránsito y la instalación de resguardos en el lugar, en coordinación con personal de la Dirección Tránsito Municipal. Paralelamente, se realizaron las verificaciones administrativas correspondientes sobre la unidad y su conductor, sin registrarse irregularidades que comprometieran la investigación.

Como consecuencia del procedimiento, se labraron las actuaciones administrativas pertinentes, entre ellas la infracción al conductor y el secuestro preventivo del vehículo, con intervención del Juzgado de Faltas local. Además, personal de Vialidad Provincial y municipal colaboró en la remoción del rodado, que fue trasladado al predio destinado a unidades secuestradas, asegurando la normalización del tránsito en la zona.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz reitera la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, recordando que el trabajo conjunto entre distintas áreas garantiza la seguridad vial y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.