Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV y aseguran que su salud está estable

La familia del músico negó los rumores que circularon en redes sociales y medios de comunicación. Aclararon que se encuentra realizándose chequeos médicos de rutina y pidieron responsabilidad al informar.

El entorno de Indio Solari salió este miércoles a desmentir los rumores que indicaban que el artista había sufrido un ACV. La versión, que comenzó a circular en redes sociales y fue replicada por distintos medios, generó preocupación entre sus seguidores y reavivó el interés por el estado de salud del músico.

A través de la cuenta oficial de Instagram, sus allegados difundieron un comunicado para llevar tranquilidad y frenar las especulaciones. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, expresaron. En el mismo mensaje aclararon que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encuentra realizando “una serie de chequeos de rigor, por indicación médica”, y que su estado de salud es estable. Además, agradecieron la preocupación y lamentaron el “susto innecesario”.