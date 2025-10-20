Desmantelan red de narcomenudeo que operaba desde carritos de comida frente a una escuela

Tres allanamientos realizados por la DDI de Caleta Olivia permitieron desarticular una organización dedicada a la venta de drogas que funcionaba en dos puestos de comida rápida ubicados en la Plaza 20 de Noviembre, frente a una institución educativa. Se secuestraron estupefacientes, dinero y equipos electrónicos, y ambos locales fueron clausurados por no contar con habilitación municipal.

En un operativo desarrollado durante la tarde del sábado, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia llevaron adelante tres allanamientos ordenados por el Juzgado Federal local, en el marco de una causa por narcomenudeo que venía siendo investigada desde hace varios meses.

Dos de los procedimientos se realizaron en carritos de comida rápida instalados en la Plaza 20 de Noviembre —identificados como “El Callejero” y “El Chorizo”—, ubicados frente a una escuela, mientras que el tercero tuvo lugar en una vivienda del barrio 2 de Abril, sobre la escalera 47.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, se comprobó que desde ambos puestos se comercializaban marihuana y cocaína, lo que agrava la situación judicial de los involucrados por tratarse de un espacio público frecuentado por familias y menores de edad.

Durante los allanamientos se incautaron sustancias compatibles con cannabis sativa, polvo blanco que dio positivo a clorhidrato de cocaína, balanzas digitales, cerca de medio millón de pesos en efectivo, quince teléfonos celulares y tres notebooks.

Además, se verificó que los carros carecían de habilitación municipal y documentación reglamentaria, por lo que personal de Bromatología procedió a labrar las actas correspondientes y clausurar ambos locales.

Las investigaciones apuntan a que los dos carritos pertenecían a una pareja, cada uno administrado por uno de sus miembros, quienes habrían coordinado la venta de drogas desde distintos puntos de la plaza.

Tres personas quedaron supeditadas a la causa, que continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Caleta Olivia.