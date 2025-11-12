Desde este martes y hasta el viernes, la Feria de Carreras que organiza el Municipio ofrece opciones educativas para jóvenes de Río Gallegos

Desde este martes y hasta el viernes 14 de noviembre, la Casa de la Juventud de Río Gallegos es sede de la Feria de Carreras, una propuesta impulsada por el Municipio que busca orientar a los jóvenes sobre las distintas alternativas educativas y de formación profesional. Participan universidades, institutos y centros de capacitación, con transporte gratuito para los colegios secundarios.

Se realiza de 15 a 19 horas. Entre las instituciones presentes se encuentra la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Siglo 21, la Universidad Kennedy y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “Estamos encantados de participar en esta iniciativa de la Municipalidad y mostrar las carreras que ofrece nuestra unidad académica de Río Gallegos. Invitamos a los estudiantes a acercarse para conocer la oferta y las fechas de inscripción, que comienzan en diciembre”, señaló Soledad Chazarreta, titular del área de Acceso y Permanencia al Bienestar Universitario de la UNPA.

Además, destacó la importancia de este tipo de espacios: “Es la primera vez que participamos de una feria tan abierta a la comunidad. Nos da la posibilidad de acercar información y también de invitar a los jóvenes a conocer nuestro campus, los laboratorios, la biblioteca y las residencias”. Carreras innovadoras y modalidades flexibles Otra de las instituciones presentes es la Universidad Siglo 21.

Su titular del área de admisión, Nancy Liva, resaltó la importancia del evento: “Tenemos muchas expectativas de que se acerquen los chicos de los colegios secundarios y sus familias para conocer la oferta académica. Es una gran oportunidad para quienes aún no saben qué carrera seguir o desean retomar sus estudios”.

Liva destacó además la modalidad virtual que ofrece la universidad: “Contamos con carreras innovadoras como la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica, que hoy es una de las más elegidas. Nuestra propuesta 100% online permite estudiar desde casa, con el acompañamiento constante de tutores”.

La Feria de Carreras continuará abierta al público hasta el viernes 14, con transporte gratuito para los estudiantes de nivel medio. Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar y aprovechar la oportunidad de descubrir nuevas vocaciones y proyectos de vida.