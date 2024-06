Desde el recinto, Alicia repudió la represión a diputados y manifestantes

La senadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner hizo uso de la palabra durante esta sesión clave para rechazar la aprobación del megaproyecto de ley del Ejecutivo Nacional. Mientras hablaba, desde la calle se escuchaban las detonaciones producto del operativo represivo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por esta razón, la senadora santacruceña solicitó a las autoridades de la Cámara que intercedan para detener este accionar en la Plaza de Dos Congresos.

Alrededor de las 14:00, las fuerzas de seguridad comenzaron a arrojar gases lacrimógenos como parte del protocolo represivo del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y lastimaron a quienes estaban manifestándose en contra del proyecto del Ejecutivo que se debate en el Senado, entre los que se encontraban diputados nacionales.



Al tomar la palabra, Alicia Kirchner, subrayó: “La seguridad de la gente es nuestra responsabilidad y hago responsable a la vicepresidenta y a la ministra Bullrich por lo que pueda estar pasando en este momento en el Congreso. No a la violencia”.



Más adelante, en medio de su alocuión, detuvo su relato porque desde la calle se escuchaban los estruendos de la represión y señaló: “Que dignidad hay en este Congreso que no están cuidando a nuestra gente, por favor intervengan”.



En cuanto a los fundamentos para el rechazo del proyecto de Ley Bases, Kirchner indicó: “Estudié con la mayor de las responsabilidades los 238 artículos de esta ley y al leerla evidencié el desconocimiento que hay del país y de su desarrollo productivo”.



“Está absolutamente direccionada y no mira el interior profundo” reclamó y denunció que no tiene en cuenta los más de 10 mil pueblos y parajes rurales que hay en toda la extensión territorial: “A esa gente, a los 46 millones de argentinos es a la que tenemos que dar respuestas”.



“Es fundamental el dialogo y trabajar en conjunto porque no pueden venir a imponer reformas a un conjunto de leyes. Cada ley hay que trabajarla de manera diferente, han hecho una melange que confunde todo”, enfatizó la senadora santacruceña.



A la vez manifestó su oposición a las privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentinas o instituciones de ciencia y tecnología, pero hizo especial hincapié en el caso de YCRT: “Me preocupa porque ni siquiera propusieron sacarla de la lista de privatizables”.



Y recordó que, siendo la única mina de carbón en el país, descubierta en 1958, el próximo viernes 14 de junio se cumplen 20 años de la tragedia en la que perdieron la vida 14 mineros por un derrumbe. “Ya fue privatizada, no sé si les recuerda el nombre de (Sergio) Taselli que se suponía iba a hacer la gran inversión”.



“Pero como está a 3 mil kilómetros y entre todas las localidades de la Cuenca – Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Dufour, Turbio Viejo- no llegan a 16 mil habitantes, no les importante a los que se miran el ombligo y no son capaces de mirar la realidad del país”, añadió.



En otro tramo de su alocución, afirmó: “No cuenten conmigo para estos atropellos ni para delegar facultades”, a la vez que subrayó: “Hay libertades que empobrecen y una libertad que empobrece es el hambre; la falta de trabajo, no apoyar a la industria nacional y las pymes; la imposibilidad de pagar los servicios públicos, el miedo a no tener salud”.



“No cuenten conmigo para entregar soberanía ni política ni económica alimentaria social energética o tecnológica”, enfatizó en otro tramo y señaló que no cree en las promesas del Ejecutivo.



Sobre el cierre, indicó: “Quiero acompañar el crecimiento de nuestro país pero para hacerlo déjense ayudar, no se encierren en esa manera intolerante y de extorsión”.



“La Patria no se regala, cuidemos a los argentinos y las argentinas. Por Santa Cruz y cada provincia, NO a esta ley bases”, concluyó