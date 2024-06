Desde el cambio de paradigma hasta la reactivación económica: el camino de Claudio Vidal en Santa Cruz

A seis meses del gobierno de Claudio Vidal, presentamos el informe de gestión, con logros, desafíos y una visión de provincia que avanza a paso firme con la convicción de reconstruir las políticas públicas en pos de mejorar la calidad de vida de todos los que habitan el suelo santacruceño.

El pasado 10 de diciembre de 2023, Claudio Vidal asumió la gobernación de Santa Cruz con la firme intención de demostrar que una nueva forma de gobierno es posible, basada en el orden y la honestidad. De esta manera, marcó un claro distanciamiento del “kirchnerismo”, el espacio político que estuvo a cargo de la administración de la Provincia por más de treinta años. “Devastadora” e “insostenible” fueron las palabras con las que el nuevo mandatario caracterizó el estado de situación en el que recibió la provincia y, en ese sentido, brindó una serie de definiciones que dieron cuenta del crítico diagnóstico que había que enfrentar.

Serios problemas estructurales que afectaban el desarrollo económico y social, una fuerte dependencia del empleo público, una economía atada al aporte del tesoro nacional que condicionaba su autonomía financiera, pero también su capacidad de decidir cómo generar ingresos propios, una importante variedad de recursos naturales desaprovechados y sin proyecto de explotación que impedía pensar en la diversificación de la economía para producir, entre otras cosas, empleo genuino en el sector privado, profundo déficit financieros en todos y cada uno de los entes autárquicos relacionados con la provisión de los servicios básicos a la comunidad en general, o bien, vinculados a la atención integral que se le debe dar a toda la sociedad, sobre todo a los sectores más desprotegidos y, un nivel generalizado de corrupción que enquistado en todos los estamentos de la gestión pública terminó paralizando cualquier acción que fuera puesta en marcha para beneficio de la toda la ciudadanía.

A este escenario, Claudio Vidal, producto de las reiteradas visitas que hizo a distintas localidades, especuló con que un 60 % de la población santacruceña se encuentra bajo la línea de pobreza. Más allá de las estadísticas oficiales, su asunción al frente de Santa Cruz coincidió también con un cambio de paradigma en la administración a nivel nacional que no solo significó un rápido deterioro en términos económicos para todos los argentinos, sino también una transformación en la relación Nación-Provincia que se basó, fundamentalmente, en la quita de la asistencia financiera, decisión que profundizó las carencias en los sectores ya impactados por las recurrentes crisis económicas, acrecentó las problemáticas sociales y devaluó, sin precedentes y con una rapidez imposible de calcular cotidianamente, el poder adquisitivo de la población económicamente activa en todo el territorio nacional.

El nuevo presidente, Javier Milei, puso en marcha un plan que profundizó el proceso inflacionario y apuntó a una drástica reducción el aparato estatal, promoviendo la privatización de numerosas empresas estatales que impactó en la fuente laboral de muchas personas, redujo a su mínima expresión el gasto estatal, con lo cual muchas obras de infraestructura básica o de desarrollo económico quedaron detenidas, la progresiva desregulación del mercado obligó a las empresas estatales y privadas relacionadas con los sectores productivos a reorganizar sus inversiones y proyectos, abrió la economía al comercio internacional mientras la producción nacional espera expectante el efecto que esta competencia tendrá sobre las pequeñas, medianas y microempresas, y disparó las tarifas, algunas de las cuales alcanzaron entre un 300 y 800 % de aumento en menos de treinta días.

En este contexto, aun sin datos oficiales, no es una exageración suponer que los niveles de pobreza e indigencia se acrecentaron. Además, el nuevo presidente de la República, tomó la determinación de soslayar las particularidades y necesidades de cada jurisdicción provincial y, tras concentrarse en la recuperación y organización del Estado nacional, le indicó a cada provincia que debía evaluar de dónde sacar los recursos para atender sus propias necesidades y tomar las mejores determinaciones que permitan la subsistencia por sí solas.

Las principales políticas de la administración Vidal

Ante este panorama, el flamante titular del Poder Ejecutivo Provincial se hizo cargo del destino de Santa Cruz por los próximos cuatro años y definió tres ejes de gestión, el primero de ellos, poner el acento en la educación para darles a las nuevas generaciones “las herramientas que les permita transformar la propia realidad”.

El Gobernador prometió una “revolución educativa”, pero antes aclaró que no se va a poder en pocos meses “acomodar el desastre que nos dejaron”. A los tiempos donde se prometía la construcción de establecimientos escolares que no se hicieron o no se terminaron y la sobrefacturación de las obras con la complicidad de funcionarios y amigo y socios de esos exfuncionarios, Vidal garantizó el comienzo de clases, algo que no sucedía en años, y administró cualquier conflicto con el sector docente para garantizar la continuidad del dictado de clases.

Si bien los trabajos de refacción y pintura en los establecimientos educaciones antes del inicio del ciclo lectivo por parte de los funcionarios del actual gobierno, con la participación de las fuerzas armadas, solo fue un gesto destinado a convocar a toda la comunidad para “recuperar la educación pública”, se comenzó con un proceso de inversiones destinado a mejorar la infraestructura edilicia y se hizo un llamado a licitación para la adquisición de calderas que, paulatinamente, están siendo distribuidas en todas las instituciones que precisan renovar sus equipos de calefacción.

“Es hora de favorecer el desarrollo industrial en Santa Cruz” dijo el gobernador Claudio Vidal para sintetizar otros de los ejes en los que centro su administración y que está relacionado con la producción y con la vocación de generar los incentivos necesarios para la explotación de los recursos naturales que proponen un variado abanico de posibilidades, para diversificar la matriz económica y generar nuevos puestos de trabajo alternativos al sector público.

YPF se retiró de Santa Cruz después de más de ochenta años operando en la Provincia y ante esta realidad insoslayable, el gobierno provincial inició una negociación con la empresa para que las áreas, tal como lo indica la Constitución Nacional de 1994, sean devueltas a su dueña, que es la provincia de Santa Cruz. La constitución establece que las provincias tienen dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales. En tal sentido, la provincia reclama la sesión de las áreas para luego decidir otorgar las concesiones a nuevas operadoras. Esa negociación se encuentra a punto de ser resuelta y permitirá a la provincia obtener recursos frescos y necesarios para su proyecto de desarrollo.

En esa línea, por ejemplo, Santa Cruz tiene un gran desafío para desarrollar la formación geológica conocida como “Palermo Aike”. Se trata al igual que Vaca Muerta, de un enorme bloque rocoso a 3 mil km de profundidad, debajo del cual se calcula que existen unos 130 trillones de metros cúbicos de gas, algo que alcanzaría para cubrir las necesidades de toda Argentina por los próximos 150 años y que albergaría una reserva de 7 mil millones de barriles de petróleo, casi la mitad de lo que significa hoy, económicamente, Vaca Muerta.

Así mismo, hay que atender una realidad social y económica que excede a las posibilidades a futuro que puede implicar un desarrollo de envergadura como Palermo Aike y, en este marco, por ejemplo, en marzo de este año, se anunció el proceso de recuperación y reparación del buque pesquero “Liliana”. Además, se plantea la compra de otra embarcación en el mediano plazo, para apuntalar la explotación pesquera, en primer término, y abastecer de un alimento saludable a los comedores y escuelas de Santa Cruz. En segundo lugar, para suministrar productos a la futura Empresa Estatal de Alimentos.

Esta iniciativa está volcada en un proyecto de ley que el Ejecutivo Provincial envió a la Cámara de Diputados para su evaluación y que después que pase la evaluación legislativa estará a consideración de los distintos sectores de la actividad económica y empresarial de Santa Cruz, ya que el Gobernador Vidal está convencido que para asegurar el éxito de la empresa, la puesta en marcha de la misma debe contar con el aporte de las fuerzas vivas de la Provincial.

Por último, si bien Claudio Vidal tenía en claro que Santa Cruz está viviendo un período de crisis laboral con altos índices de desempleo, precarización e informalidad, aseguró que trabajo es la tercera piedra angular de su proyecto gubernamental “ya que –sostuvo- es hora de generar más y mejores puestos, tanto en el sector público como en el privado”.

Por esta razón, el Mandatario instruyó a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a esforzarse para cerrar las paritarias con los diferentes sectores que componen el Estado provincial de la manera más cercana a las posibilidades financieras que se tienen mes a mes y a monitorear e intervenir con los conflictos que pueden suscitarse en la actividad privada, o en las empresas estatales nacionales a partir de las particularidades económicas que está atravesando el país y las decisiones del gobierno nacional respecto a la reestructuración del Estado.

Es así que se mantiene permanentes reuniones con las autoridades de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y con los representantes de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, para evitar el cierre con una planificación de productividad que sostenga a futuro ambas actividades.

Ordenar el Estado y agudizar el ingenio

Después de trabajar a destajo en el ordenamiento del gasto público y una merma de 57 mil millones de pesos en concepto de ingresos que provenían del Estado nacional, lo que significó un treinta menos de recursos financieros en el presupuesto provincial, el primer semestre de gestión de Claudio Vidal comienza a dar señales claras de reactivación de la economía.

A finales del mes de mayo el gobierno provincial firmó con varias localidades convenios para reactivar la obra pública que abarca proyectos educativos, de salud y de servicios básicos que, claramente, mejorarán la vida cotidiana de los habitantes de esos lugares y se empieza a tener conversaciones para implementar proyectos que van a impactar, directamente, en la generación de riqueza para la Provincia, como por ejemplo, la producción de hidrógeno.

En una visita que hizo el Mandatario a Los Antiguos, en el mes de febrero, anunció la construcción del gimnasio de la Escuela Secundaria N° 15 y más adelante se determinó la construcción de un hospital modular en 28 de Noviembre, similar al que se está erigiendo en el Barrio San Benito de Río Gallegos, destinados a fortalecer la atención. primaria de la salud y se compraron insumos para proveer a los centros asistenciales de toda Santa Cruz, después que se profundizaran los controles para no desperdiciar recursos valiosos como sucedió con la anterior gestión que dejó vencer casi una tonelada de medicación debido a demorar en su distribución.

En este marco, el descubrimiento de 850 kilogramos de medicamentos vencidos en Puerto Deseado, incluyendo insumos del programa REMEDIAR y compras hospitalarias, reveló una situación preocupante de falta de control y administración en el sistema de salud. Este hallazgo impulsó la implementación de un sistema de control de stock con alarmas para evitar futuras acumulaciones de insumos y medicamentos vencidos.

También se comenzó un proceso de diálogo con empresas importantes que desarrollan su actividad en jurisdicción santacruceña y bajo el paraguas del Programa de Responsabilidad Social Empresaria se puso en marca la obra del acueducto de Cañadón Quintar a Caleta Olivia que traerá una importante solución a los problemas de provisión de agua potable a la zona norte de la Provincia.

La obra que establece la instalación de 33 kilómetros de acueducto será llevada adelante por la firma CGC y se prevé que los trabajos que estarán finalizados en un año redundarán en el aumento de 2500 centímetros cúbicos de agua por día, destinados al consumo humano en una zona que hace años sufre la falta de este elemento indispensable para la vida.

Con la misma empresa, a principios de este año, se firmó un convenio para que realice trabajos de recuperación y reparación en la Escuela Rural de “Las Vegas”, en tanto, otros dos convenios, uno con Minera Tritón y el otro Pan American Energy posibilitó, en el primer caso, la adquisición de una ambulancia para Gobernador Gregores y, en el segundo caso, la entrega de tres unidades móviles a la fuerza policial asentada en la capital de la Provincia.

Dentro del marco de las iniciativas implementadas el Gobierno en Santa Cruz para abordar las necesidades críticas de la población, lanzó el Programa Alimentario Santacruceño (PAS) para asistir a las familias más necesitadas. Se distribuirán 60 mil módulos de alimentos por etapa en toda la provincia. El programa se ampliará para incluir comedores escolares y barriales.

Además, el gobernador avanzó en las auditorías de cada sector del gobierno. En el caso de la empresa provincial Distrigas S.A, responsable del servicio de gas en todo el territorio santacruceño, se conoció que la empresa le debe 14 millones de dólares a ENARSA, que reclama la deuda en moneda extranjera y 1.100 millones de pesos a Camuzzi. El Gobernador manifestó que “va a costar mucho sacar a la provincia adelante en este contexto y con el estado en el cual se encuentra, pero estoy seguro de que no es imposible, así que entre todos lo vamos a lograr. Pido ayuda a la comunidad, que nos respalden y acompañen. Muchas de las cosas que estamos haciendo empezaron a molestar a los sectores más poderosos de esta provincia, a los que estuvieron vinculados a la política durante muchos años. Estamos terminando con la corrupción, eso es lo que reclamaba la sociedad hace un tiempo”, subrayó.

“Nosotros queremos hacer las cosas bien y los que perjudicaron a los habitantes de esta provincia tendrán que dar explicaciones en la justicia. Nosotros como gobierno vamos a avanzar en todo lo que tengamos que avanzar y la justicia tendrá que resolver. Mientras tanto, mucho trabajo, dedicación, predisposición de todos los equipos sin olvidarnos del pasado y haciendo auditorías”.

Veinte escuelas y quince hospitales

Durante la última semana el gobernador Claudio Vidal se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para proceder a la cancelación de un crédito contraído después de las elecciones de agosto del año pasado por la administración de Alicia Kirchner y que fue utilizado para gastos corrientes, o sea, pago de salarios y a proveedores del Estado.

Si bien la suma inicial fue de 10 mil millones de pesos, los intereses del producto ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), significó un desembolso final de 40 millones de pesos. Más allá del contento por el pago de este compromiso, Vidal calificó de “irresponsable” la decisión de la anterior gestión, ya que implicaba una afectación de recursos innecesaria para su gestión que iniciaba en pocos meses, y además cuestionó el destino de los fondos con los cuales se hubiera podido llevar adelante la construcción de veinte escuelas y quince hospitales.

El cuidado extremo de la situación financiera provincial está permitiendo atender otras necesidades y establecer una ingeniería económica que permita readecuar el destino de las partidas presupuestarias. Fue así que el reordenamiento financiero posibilitó adelantar el pago de los aguinaldos a los sectores activo y pasivo para el día 15 de este mes.

Al respecto, más allá de las acciones de gobierno para tener las cuentas públicas en orden, el Mandatario hizo un llamado a la justicia provincial para que proceda con celeridad en la clarificación de las denuncias que la actual administración está haciendo para dilucidar el manejo de los dineros públicos.

Fue así que, apenas iniciada la gestión, por ejemplo, el Gobernador instruyó a la Fiscalía de Estado para que impulse denuncias penales para que se investigue la contratación y administración de cooperativas de trabajo por parte del Estado en tiempos de Alicia Kirchner y también para averiguar sobre la posible comisión de delitos de fraude y sobreprecio en la contratación del servicio para la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre y aún no se avance en ninguna de las causas.

Atacar los actos de corrupción no puede ser solamente un slogan, se hace indispensables denunciar los hechos cuando se estima que las actuaciones no están claras, pero la justicia debe hacer el trabajo que le corresponde en cuanto a saldar las discusiones de tarima con fallos fundamentados y de acuerdo a la normativa vigente.

Pasaron seis meses de administración y los desafíos no cesaron, hay que recuperar la economía para poner en marcha los engranajes del Estado que permita planificar con mayor claridad el rumbo. Todavía queda mucho camino por andar, pero el gobernador Claudio Vidal aseguró que con “aciertos y con errores” va a continuar trabajando para “sacar a Santa Cruz adelante”.