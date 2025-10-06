Desde Caleta Olivia a toda la provincia: gran éxito del Telebingo Santacruceño Especial Día del Jubilado

Con más de $50.000.000 en premios y un Toyota Yaris 0 km sorteado, el Telebingo Santacruceño vivió una jornada llena de alegría y emoción en Caleta Olivia, con gran participación del público y autoridades provinciales.

El domingo 5 de octubre, el Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen de Caleta Olivia fue escenario de la Edición Especial Día del Jubilado del Telebingo Santacruceño, que reunió a una multitud de vecinos y vecinas.

Durante la tarde, se entregaron premios en efectivo para los presentes y premios para toda la provincia, en una jornada que combinó sorteos, música y puestos de comida. El Toyota Yaris 0 km quedó en El Calafate, marcando uno de los momentos más emocionantes del evento.

Participaron Luisa Cárdenas, ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Belén Elmiger, presidenta de la Caja de Previsión Social; Claudia Pavez, presidenta de Lotería de Santa Cruz; Sergio Bucci, secretario de Estado de Medios del Gobierno de Santa Cruz; y Sebastián Georgión, representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), acompañados por Cristina León, gerenta de Control Administrativo y Gestión Comercial; Gabriela Díaz, gerente general.

Las autoridades destacaron la gran convocatoria y el espíritu de celebración de una jornada que reafirmó al Telebingo Santacruceño como un clásico que une a toda la provincia.