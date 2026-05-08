Desborde por lluvia: SPSE recordó que el Municipio de Río Gallegos descarga pluviales en el sistema cloacal provincial y que, por convenio debe actuar en la contingencia

La empresa entregó, para ello, en comodato camión desobstructor. Desde 2017 existe el convenio de reciprocidad. Pero además la Comuna no ha avanzado en separar el pluvial del sistema cloacal.

Ante las publicaciones realizadas por la Municipalidad de Río Gallegos respecto a las contingencias registradas en el sistema pluvio-cloacal de la ciudad, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) emitió un informe técnico donde ratificó que las tareas de asistencia y saneamiento se encuentran reguladas por convenios de colaboración vigentes entre ambas instituciones.

Desde la empresa provincial se aclaró que, durante la jornada del miércoles, el personal operativo intervino en dos oportunidades en el sector afectado de avenida Kirchner y Corrientes, realizando trabajos aproximadamente a las 18:40 y luego entre las 23:00 y la 01:00 de la madrugada, en el marco de una respuesta programada ante el colapso del sistema provocado por las intensas lluvias y la saturación de la red.

“El personal de saneamiento trabaja con una hoja de ruta técnica definida. No hubo demoras injustificadas, sino una respuesta programada ante un sistema saturado por conexiones clandestinas de pluviales y una acumulación crítica de residuos“.



Colapso por pluviales no realizados

Asimismo, SPSE desmintió categóricamente versiones que indicaban una supuesta ausencia operativa y remarcó que cuadrillas de saneamiento se encontraban trabajando en el lugar mientras se desarrollaban entrevistas y coberturas mediáticas.

“La red cloacal fue diseñada para recibir residuos cloacales y no descargas pluviales”, indicaron desde la empresa, advirtiendo que muchas de las complicaciones registradas responden a que el sistema cloacal está diseñado exclusivamente para transportar y tratar residuos cloacales, con un caudal constante y libre de elementos sólidos como piedras, arena o sedimentos. En cambio, el agua de lluvia arrastra este tipo de materiales, lo que genera obstrucciones, sobrecarga y un desgaste prematuro en la infraestructura. Por ello, los pluviales deben contar con una red independiente y no estar conectados al sistema sanitario.

Convenios vigentes y responsabilidades

SPSE recordó que existe un Convenio de Reciprocidad y Colaboración firmado en 2016 entre la empresa estatal y la Municipalidad de Río Gallegos, mediante el cual ambas partes asumieron el compromiso de coordinar trabajos de desobstrucción de redes pluvio-cloacales y tareas de emergencia a través del área encargada de la Defensa Civil.

El acuerdo establece además que SPSE brindará apoyo logístico y técnico utilizando maquinaria apropiada y personal calificado para la limpieza de estaciones de bombeo, cañerías pluviales y cloacales, siempre que las condiciones operativas lo permitan.

En ese mismo marco, la empresa provincial recordó que en el año 2019 entregó al Municipio de Río Gallegos un camión 0KM equipado con sistema succionador y desobstructor de alta potencia, específicamente destinado a tareas de conservación, limpieza de redes y atención de emergencias sanitarias en la ciudad.

El vehículo fue cedido mediante un contrato de comodato firmado entre ambas partes, estableciendo expresamente que debía ser utilizado para las funciones operativas vinculadas al saneamiento y mantenimiento de la red. Por lo cual, toda actuación que hubiera realizado el municipio fue en el marco de la obligación asumida al momento de recibir el utilitario.

Prevención y responsabilidad ciudadana

El informe técnico de SPSE reveló que las obstrucciones fueron causadas por la presencia de grasas solidificadas, aceites, pañales y restos de actividad comercial. En este sentido, se recordó la vigencia del Artículo 7 del reglamento, el cual prohíbe el vertido de sustancias corrosivas, grasas y elementos no biodegradables que dañan la infraestructura pública.

Desde la empresa se insistió en la necesidad de respetar las normativas vigentes vinculadas al uso del sistema cloacal y evitar conexiones irregulares de pluviales, entendiendo que estas situaciones generan serios inconvenientes operativos y afectan directamente la prestación del servicio.

La empresa estatal ratificó además su voluntad de continuar trabajando de manera articulada junto a las distintas instituciones, bajo el marco de los convenios vigentes, para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario y resguardar la salud pública de los vecinos y vecinas de Río Gallegos.

Finalmente, SPSE lamentó el uso de información sesgada por parte de ciertos sectores y ratificó su compromiso de seguir trabajando de manera articulada, siempre bajo el marco de los convenios vigentes, para garantizar la salud pública y el bienestar de los vecinos.