Desarrollo Social refuerza el acompañamiento a organizaciones sociales de Santa Cruz

En el marco de las políticas sociales impulsadas por el gobernador Claudio Vidal y del acompañamiento permanente que promueve el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a cargo de la ministra Luisa Cárdenas, la Dirección General de Instituciones y Organizaciones Sociales continúa fortaleciendo el trabajo territorial junto a actores comunitarios de toda la provincia.

En esta oportunidad, se realizó la entrega de fortalecimientos alimentarios a comedores de la ciudad de Río Gallegos, en el marco de las acciones que la cartera desarrolla con merenderos, iglesias, bibliotecas, clubes deportivos y organizaciones de la sociedad civil.

La directora General del área, Claudia Quinchamán, informó que hasta la fecha se acompaña de manera sostenida a 85 comedores y merenderos de la provincia de Santa Cruz. Estas acciones alcanzan a las localidades de Río Gallegos, Pico Truncado, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Piedra Buena y Los Antiguos, garantizando una presencia activa del Estado provincial en los territorios.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con las organizaciones sociales y comunitarias, consolidando una gestión que prioriza el trabajo articulado y el acompañamiento a quienes promueven el bienestar de las familias santacruceñas.