Desarrollo Social realizó Jornada de capacitación sobre pensiones a la vejez

En el marco de las políticas públicas destinadas a fortalecer el acompañamiento y la protección de las personas mayores, impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante una jornada de capacitación sobre pensiones no contributivas a la vejez.

La actividad se concretó este miércoles en la Sala de Situación de la Cartera de Desarrollo provincial, donde se concretó un encuentro virtual con referentes de las áreas de Adultos Mayores de distintas localidades del interior provincial.

La jornada, organizada por la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, tuvo como objetivo brindar actualizaciones sobre los procedimientos administrativos vinculados al inicio de trámites, altas y actualizaciones de las pensiones no contributivas a la vejez, con el fin de fortalecer el trabajo de los equipos locales, y optimizar la atención y el asesoramiento a la comunidad.

La capacitación estuvo a cargo de las referentes del Programa Provincial de Pensiones, Romina Robinson y Patricia Tejada, quienes realizaron un repaso del manual de procedimientos administrativos vigente, y respondieron a las consultas de los equipos del interior provincial, generando un espacio de intercambio y fortalecimiento del trabajo conjunto.

Al respecto, la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz, quien se encontraba acompañada por la directora provincial, María Alejandrina Pérez, destacó la importancia de generar instancias permanentes de formación, para los equipos territoriales, ya que permiten actualizar conocimientos, fortalecer capacidades técnicas y mejorar los procesos de acompañamiento a las personas mayores, que requieren acceder a este derecho en toda la provincia.