Desarrollo Social profundiza el trabajo territorial en Zona Norte

En el marco de la agenda de trabajo en Zona Norte, la subsecretaria de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Romina Contreras, junto a su equipo, llevó adelante una serie de acciones y reuniones en las localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y garantizar el acompañamiento a las familias de la región.

En Puerto Deseado, Contreras estuvo acompañada por la directora de Gestión e Integración Territorial sede Río Gallegos, Viviana de La Torre; la directora de Gestión e Integración Territorial zona norte, Adriana Garzón; y la directora de Gestión, Susana coronel. La jornada inició con un encuentro de trabajo con autoridades municipales, en el que participaron el secretario de Desarrollo Social, Marcelo Castro; la directora general, Silvana Villagra; la directora de Seguridad Alimentaria, María Rosa Garay; y la jefa de Organizaciones Barriales, Miriam Ale. El objetivo fue profundizar las acciones conjuntas y acercar herramientas del Gobierno de Santa Cruz para acompañar a las familias de la localidad.

Durante la tarde, se realizó un recorrido por la zona de chacras junto a Mónica Piutrillan, directora de Derechos Humanos y enlace con el Consejo de Participación Indígena. Allí se visitó a titulares previamente relevados por la Dirección de Gestión e Integración Territorial local, y se concretó la entrega de módulos alimentarios como parte de la política de acompañamiento.

Al respecto, Contreras destacó: “Fue una reunión muy positiva con el equipo municipal, y quiero agradecer profundamente al equipo de Desarrollo Social de zona norte, porque estas articulaciones y despliegues tienen que ver con un trabajo que ya vienen realizando; y también el apoyo de la ministra Cárdenas y de la secretaria de Estado Cecilia Cortés, que son quienes impulsan este acompañamiento a la comunidad”.

Posteriormente, en Pico Truncado, la subsecretaria mantuvo una reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Noelia Cabrera; la directora de Abordaje Integral, Yesica Varas; y la jefa de Departamento de Abordaje Territorial, Cristina Naim. También participaron las directoras de Gestión e Integración Territorial, Viviana de La Torre, Adriana Garzón y Mariela Soto. En este marco, se trabajó en el fortalecimiento de los mecanismos de articulación, el diseño de estrategias conjuntas y la posibilidad de establecer un cruce de datos actualizado que permita contar con un diagnóstico preciso de la realidad socioeconómica de los hogares. La agenda incluyó además una recorrida territorial y visitas a familias de la comunidad.

Finalmente, Contreras y su equipo se trasladaron a Las Heras, donde relevaron el trabajo que se desarrolla en el CIC provincial y dialogaron con los agentes que allí prestan servicio. El propósito de esta instancia fue conocer en detalle las acciones que se llevan adelante, así como fortalecer los dispositivos comunitarios que garantizan acompañamiento y contención a las familias de la zona.