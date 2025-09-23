Desarrollo Social mantuvo una reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Este lunes se desarrolló una reunión de trabajo a través de videoconferencia entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la provincia y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El encuentro contó con la participación de la ministra Luisa Cárdenas junto a integrantes de su gabinete. En representación del organismo nacional estuvo presente Magdalena Olmos, directora nacional del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), junto a integrantes del Equipo Federal de la Región.

En esta oportunidad, las autoridades nacionales mantuvieron un espacio de trabajo virtual con áreas provinciales de Desarrollo Social, Educación y Salud, con el propósito de establecer pautas en común para la articulación de información y cruce de datos en materia de programas sociales, tanto desde el Ministerio de Capital Humano como desde las carteras provinciales.

Asimismo, se profundizó sobre la importancia de avanzar en instancias de capacitación destinadas a agentes que desarrollan tareas en territorio, en contacto directo con los titulares de derecho; como también en el diseño de estrategias de acompañamiento de las familias en materia de políticas sociales.

De esta manera, se continúa fortaleciendo el trabajo conjunto entre Nación y Provincia, con el objetivo de optimizar el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a la integración