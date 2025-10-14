Desarrollo Social mantuvo agenda de trabajo en el interior provincial

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, llevó adelante una amplia agenda de trabajo institucional en localidades del centro y norte de la provincia de Santa Cruz.

El secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz; y la directora de Dispositivos, María Alejandrina Pérez, encabezaron el recorrido que da continuidad a las acciones iniciadas días atrás en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Comisión de Fomento de Jaramillo – Fitz Roy, el equipo de la cartera social mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la comuna, Ana María Urricelqui, e integrantes de su gabinete, abordando temáticas vinculadas al fortalecimiento de las políticas destinadas a las personas mayores.

Por su parte, en Koluel Kayke las autoridades provinciales acompañaron una jornada de celebración por el Día Internacional de las Personas Mayores, que incluyó música, una merienda compartida y la presentación del grupo de danzas local. En este contexto, se realizó la entrega de reconocimientos al equipo que presta servicio en la residencia de personas mayores de la localidad, destacando su compromiso y dedicación cotidiana.

Finalmente, la comitiva se trasladó a Los Antiguos, donde en el Centro de Día para Personas Mayores continuaron las actividades recreativas, saludables y terapéuticas en el marco del Día Internacional de las personas mayores. En esta oportunidad, el secretario de Estado Luis Quiroga mantuvo además una reunión de trabajo con el equipo local del área de adultos mayores, a fin de fortalecer los dispositivos y programas que promueven el bienestar integral de este sector de la comunidad.