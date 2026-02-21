Desarrollo Social fortaleció el trabajo con organizaciones sociales en Caleta Olivia

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante un encuentro de trabajo con organizaciones sociales de la localidad de Caleta Olivia, con el objetivo de fortalecer el abordaje conjunto en materia de seguridad alimentaria y profundizar las acciones territoriales junto a actores comunitarios.

La jornada contó con la participación de la directora de Instituciones y Organizaciones Sociales, Claudia Quinchaman; la directora de Abordaje y Articulación de Sistemas Locales, Etelvina Rojas; y el coordinador del Gobierno de Santa Cruz, Javier Aybar.

Durante el encuentro, del que formaron parte siete organizaciones sociales, se analizó el contexto socio-comunitario actual y se establecieron líneas de acción para consolidar el trabajo mancomunado, promoviendo una mayor articulación entre el Estado provincial y la sociedad civil.

Estas acciones dan continuidad a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Claudio Vidal, a través del equipo de la Secretaría de Estado de Políticas de Desarrollo Local, a cargo de Cecilia Cortés, en el marco de la gestión de la ministra Luisa Cárdenas.

Desde la cartera social se reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la presencia territorial, el diálogo institucional y el acompañamiento a las organizaciones que cumplen un rol fundamental en cada comunidad.