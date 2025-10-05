Desarrollo Social festejó el Día del Adulto Mayor en el CEPARD

En una jornada llena de música, baile y emoción, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en colaboración con el Ministerio de Salud de Ambiente, celebró el Día Internacional del Adulto Mayor en un evento vibrante que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) de Río Gallegos.

En ese contexto, la ministra de la cartera, Luisa Cárdenas, destacó la importancia de la celebración: “Ellos son nuestro ejemplo”, afirmó. “Compartir día a día con ellos es algo muy importante para todo el equipo de Desarrollo Social. Nos llena el alma verlos disfrutar”.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Adulto Mayor, no solo conmemoró la fecha, sino que también buscó reafirmar la vitalidad de esta etapa de la vida. A través de juegos, baile y una mesa de alimentación saludable, el encuentro promovió la salud tanto física como emocional de los asistentes.

Una jornada de trabajo en red

La colaboración interministerial fue clave para el éxito del evento, con la participación activa de áreas del Ministerio de Salud y Ambiente y los Centros de Integración Comunitarios (CIC) que aportaron su toque en la ornamentación del lugar. La ministra Cárdenas enfatizó que este trabajo conjunto es habitual entre ambos ministerios.

Carla Beroiz, a cargo de la Subsecretaría de Adulto Mayor, detalló la filosofía detrás de la jornada: “La idea era poder fomentar la adultez activa, que no se vea como una etapa de pérdida de habilidades, sino como un momento de ganancia de años, pero con la misma energía y actividad física”.

Celebraciones que continúan

El evento congregó a más de 100 adultos mayores, entre vecinos, residentes de hogares y miembros de centros de jubilados, que se sumaron a la propuesta con gran entusiasmo. La fiesta, con su música y baile, fue el motor principal de la jornada.

Asimismo, y a raíz del éxito de la convocatoria, la ministra Cárdenas adelantó que los festejos no se limitarían a la capital. La celebración continuará en otras localidades de la provincia, como Piedrabuena y Los Antiguos, extendiendo el mensaje de vida activa y celebración a todo el territorio.

La jornada en el CEPARD fue más que un evento recreativo; fue una demostración del compromiso del gobierno con el bienestar de la tercera edad, un reconocimiento a su valor y un llamado a seguir celebrando la vida con alegría y energía.