Desarrollo Social articula acciones para fortalecer la gestión laboral en dispositivos convivenciales

En las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, este martes el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, junto a integrantes de su equipo, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto y en red en materia laboral, en función de las demandas vinculadas al personal que se desempeña en los distintos dispositivos convivenciales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

En este marco, Quiroga destacó la importancia de articular acciones con el organismo provincial competente en materia de empleo, considerando su injerencia en la aplicación de normativa, convenios colectivos y condiciones de empleabilidad.

Asimismo, subrayó que estas temáticas atraviesan a las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Estado de Niñez, ya que los dispositivos requieren mano de obra calificada y profesional para garantizar una gestión eficiente y acorde a las políticas de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Acompañaron al funcionario la subsecretaria de Protección Integral de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez; el director del Dispositivo para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, Daniel Robles; la asesora letrada, Matilde Velázquez; y el director Provincial de Gestión Integral, Leonardo Ezequiel Ojeda.