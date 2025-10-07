Desarrollo Social acercó programas y servicios en la Jornada Intersectorial de Caleta Olivia

Este pasado fin de semana, se desarrolló en el barrio 150 Viviendas de Caleta Olivia una nueva Jornada Intersectorial destinada a fortalecer el acceso a derechos, y acompañar a las familias de la comunidad. La actividad tuvo lugar el sábado y domingo en la Cancha Defensores del Sur.

La propuesta, impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, contó con la participación de distintos equipos territoriales y programas del organismo, que brindaron atención y asesoramiento sobre el Programa Energía Santa Cruz, Tarjeta Social, Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria, el equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) Gobernador Gregores, con actividades de promoción, acompañamiento y asesoramiento a las familias del barrio.

Además, se realizaron acciones conjuntas con el Ministerio de Salud y Ambiente, que ofreció servicios de atención médica, enfermería, vacunación, salud sexual y abordaje en salud mental. También, se facilitó la inscripción al Plan SUMAR, la entrega de leche y la atención de Registros Civiles y Centros de Desarrollo Infantil.

Desde la cartera social santacruceña subrayaron que estas jornadas reflejan el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con el trabajo intersectorial y territorial, orientado a garantizar la presencia activa del Estado, acercando políticas públicas y promoviendo el bienestar integral de las familias santacruceñas.