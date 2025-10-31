Desarrollo inició una capacitación en hidroponía para cooperativistas

En el marco del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, mediante la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, y “Santa Cruz Puede S.A.U.”, se lleva adelante una capacitación en hidroponía destinada a cooperativistas.

Esta propuesta formativa tiene como propósito brindar herramientas técnicas y prácticas que permitan generar un oficio vinculado a la producción hidropónica, una actividad en constante crecimiento en Santa Cruz que representa una alternativa innovadora y sustentable para fortalecer la soberanía alimentaria y diversificar la matriz productiva local.

La formación está a cargo de los ingenieros en Recursos Naturales Renovables, Daniela Ferrante y Manuel Gil, quienes acompañan el proceso brindando asesoramiento técnico y seguimiento personalizado a cada grupo de trabajo.

El curso contempla instancias teóricas y prácticas. En esta primera etapa se desarrollan los contenidos teóricos, mientras que en la siguiente fase se avanzará con la práctica, que incluirá desde la germinación de semillas hasta la cosecha de cultivos hortícolas, particularmente rúcula y lechuga.

La capacitación se extenderá hasta completar el ciclo productivo, de modo que las y los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar proyectos propios de producción hidropónica.