Deporte realizó la instancia provincial de Tiró con arco convencional y PCD

Este domingo finalizó la etapa provincial de tiro con arco, instancia que permitió definir a los deportistas que representarán a Santa Cruz en los Juegos de Integración Patagónica 2026. La competencia tendrá lugar en la ciudad de Río Grande, donde se disputarán las modalidades convencional y Personas con Discapacidad (PCD).

Participación de atletas de toda la provincia

La jornada contó con la participación de arqueros y arqueras de distintas localidades, entre ellas Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, quienes compitieron en diversas categorías con el objetivo de obtener su clasificación.

Clasificados por categoría

Tras la competencia, quedaron definidos los representantes provinciales:

Sub 17 Masculino

1° Mateo Scorza (465 puntos) – Río Gallegos

Suplente: José Francisco Lobones (393 puntos) – Puerto Deseado

Sub 17 Femenino

1° Amparo De María (545 puntos) – Río Gallegos

Suplente: Malena Gallego (353 puntos) – Puerto Deseado

Sub 15 Femenino

1° Martina Stiep (443 puntos) – Río Gallegos

Suplente: Mía Mailen Sanabria (406 puntos) – Puerto Santa Cruz

Sub 15 Masculino

Lucio Ojeda – Puerto Santa Cruz

(Pase directo por ser el único participante en su categoría)

PCD Masculino

Ángel Morales – Río Gallegos

(Pase directo por ser el único participante en su categoría)

PCD Femenino

Pilar Espinoza – Río Gallegos

(Pase directo por ser la única participante en su categoría)

Camino a Río Grande

Los clasificados integrarán la delegación santacruceña que participará en los Juegos de Integración Patagónica, una competencia que reúne a jóvenes deportistas de la región y promueve el desarrollo del deporte en sus distintas disciplinas.

Desde la organización destacaron el nivel de los participantes y el compromiso demostrado en esta instancia provincial, que marca el inicio de la preparación rumbo a una nueva edición de los Juegos.